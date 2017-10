OM : un bon coup à jouer pour Mahrez ?

OM : un bon coup à jouer pour Mahre z ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convaincu par les récentes performances de son équipe, Frank McCourt compte encore investir au cours du mercato hivernal. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille pourrait notamment faire un effort conséquent pour attirer Riyad Mahrez (26 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League cette saison), qui souhaite toujours quitter Leicester. D'après le Mundo Deportivo, l'OM ferait en effet désormais figure de favori pour accueillir le milieu offensif algérien en janvier prochain. L'ancien Havrais souhaite toujours quitter Leicester City. Et après avoir refusé de céder leur joueur au FC Barcelone, à Arsenal ou à la Roma ces derniers mois, les Foxes seraient désormais disposés à se séparer de Mahrez. Pour ouvrir la porte à son joueur, le champion d'Angleterre 2016 attendrait la somme de 30 millions d'euros. Un montant dans les cordes de l'OM. Le même que celui déboursé il y a un an pour arracher Dimitri Payet à West Ham. Pour ouvrir la porte à son joueur, le champion d'Angleterre 2016 attendrait la somme de 30 millions d'euros. Un montant dans les cordes de l'OM. Le même que celui déboursé il y a un an pour arracher Dimitri Payet à West Ham.

