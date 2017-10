VIDEO : une dernière minute complètement folle !

Nous sommes en division 9 anglaise. Et c'est peut-être la fin de match la plus folle de l'histoire. Alors que l'équipe de Widnes mène 3-1, Padiham réduit l'écart. Sur l'engagement qui suit, Widnes peut se mettre de nouveau à l'abri mais, on ne sait pas comment, la défense de Padiham sauve les meubles et en contre, son attaque parvient à marquer pour finalement revenir à 3-3 ! Incroyable.

