Bayern : le Barça et City veulent Kimmich Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Successeur de Phillip Lahm au poste d'arrière droit au Bayern Munich, Joshua Kimmich (22 ans, 16 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) impressionne semaine après semaine. Assez pour séduire le FC Barcelone et Manchester City, annonce Bild. Les deux clubs seraient d'ailleurs prêts à débourser 50 millions d'euros pour recruter l'international allemand. Une somme trop peu importante selon le directeur sportif du club bavarois, Michael Reschke. "Joshua a une bien plus grande valeur que cela sur le marché des transferts. Et je ne crois pas que le Bayern le vendrait, même à plus de 50 millions d’euros", a assuré le dirigeant munichois. Au regard de ses prestations depuis plusieurs mois, Kimmich a tout pour devenir un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Au regard de ses prestations depuis plusieurs mois, Kimmich a tout pour devenir un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

