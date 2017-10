Monaco : partir au clash, Fabinho y a pensé « Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain polyvalent Fabinho (24 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) a finalement été retenu par les dirigeants de Monaco lors du dernier mercato estival. Une grosse déception pour le Brésilien, qui a adopté un comportement exemplaire pour ne pas froisser ses dirigeants, évitant notamment de forcer son départ. "Aller au clash ? Oui. J’y ai pensé. Je n’arrivais pas à m’enlever de la tête ce que le club m’avait promis. J’étais persuadé d’avoir raison et, oui, j’ai pensé à aller au clash. (...) Même s’il ne me restait que ça comme solution, j’ai préféré ne pas aller au clash avec le club", a confié l'Auriverde pour Nice-Matin. "Durant le mercato, j’ai souvent parlé avec le vice-président et je lui avais dit que j’avais envie de partir. Mais bon, je ne suis pas le premier joueur qui veut partir et qui finit par rester, ça arrive souvent dans le foot. Peut-être qu’un jour dans ma carrière, je serai obligé d’aller au clash, mais là, ça ne me ressemblait pas. Je ne me sentais par faire ça...", a poursuivi l'ancien joueur du Real Madrid. L'été prochain, Fabinho pourrait enfin obtenir gain de cause. "Durant le mercato, j’ai souvent parlé avec le vice-président et je lui avais dit que j’avais envie de partir. Mais bon, je ne suis pas le premier joueur qui veut partir et qui finit par rester, ça arrive souvent dans le foot. Peut-être qu’un jour dans ma carrière, je serai obligé d’aller au clash, mais là, ça ne me ressemblait pas. Je ne me sentais par faire ça...", a poursuivi l'ancien joueur du Real Madrid. L'été prochain, Fabinho pourrait enfin obtenir gain de cause.

