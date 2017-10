Serbie : éviction surprise du sélectionneur « Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà ce que l'on peut appeler une décision incompréhensible. Pourtant qualifiée pour la Coupe du monde 2018 après avoir manqué l'épreuve au Brésil en 2014, la Serbie ne sera pas dirigée par Slavoljub Muslin. En effet, le sélectionneur, qui a notamment entraîné Bordeaux et Lens, a été licencié par sa fédération. La raison ? Eh bien, ses dirigeants n'ont pas apprécié la défaite en Autriche (2-3), lors de la 9e journée des éliminatoires. La seule et unique défaite de l'équipe nationale de Serbie durant cette campagne qualificative puisque les partenaires de Nemanja Matic ont terminé en tête du groupe D avec six victoires et trois résultats nuls en dix rencontres. C'est l'ex-international, Mladen Krstajic, dépourvu de toute expérience d'entraîneur, qui assurera l'intérim lors des prochaines rencontres amicales prévues au mois de novembre contre la Corée du Sud et la Chine. C'est l'ex-international, Mladen Krstajic, dépourvu de toute expérience d'entraîneur, qui assurera l'intérim lors des prochaines rencontres amicales prévues au mois de novembre contre la Corée du Sud et la Chine.

News lue par 1053 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+