EdF : les Bleus, Leroy Sané n'y a jamais pensé « Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant avec Manchester City depuis le début de saison, Leroy Sané (21 ans, 15 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) fait partie des rares joueurs à disposer de la triple nationalité. Mais au moment de choisir sa sélection, l'attaquant allemand a avoué qu'il n'a jamais pensé à porter le maillot de l'équipe de France ou du Sénégal. "Je suis né et j'ai grandi en Allemagne. J'ai encore de la famille en France, mais je me sens Allemand. C'est pour cela que j'ai décidé de porter le maillot de la Nationalmannschaft. Il n'a jamais été question de porter celui de la France ou du Sénégal. Je suis Allemand", a confié l'ancien joueur de Schalke 04 pour France Football. Clair, net et précis. Clair, net et précis.

