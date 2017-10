PSG : comment retenir Di Maria selon Ménès « Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'on le dit possible partant lors du prochain mercato hivernal, Angel Di Maria (29 ans, 8 matchs en L1 cette saison) s'accroche au Paris Saint-Germain. Double passeur décisif contre Nice (3-0), vendredi dernier en Ligue 1, l'Argentin, qui évolue au poste d'ailier depuis son arrivée, est capable de jouer en tant que milieu relayeur. Selon Pierre Ménès, c'est en le repositionnant dans l'entrejeu que le club de la capitale pourra tirer le maximum de l'ancien Madrilène. "Il peut jouer au milieu à la place de Draxler. Il l’a déjà fait au Real Madrid lorsqu’il a remporté la Ligue des Champions. Je ne comprends pas qu’il ne soit pas testé à ce poste. Si tu vends Di Maria et que tu achètes un bon numéro 6 cet hiver, tu ne perds pas au change non plus", a indiqué le journaliste au micro de Canal +. Si Di Maria a effectivement brillé à ce poste lors de sa dernière saison à Madrid, le joueur, lui, préfère jouer ailier. Surtout, que faire de Julian Draxler, qui a également séduit en tant que milieu relayeur, en cas de repositionnement de l'Albiceleste ? Si Di Maria a effectivement brillé à ce poste lors de sa dernière saison à Madrid, le joueur, lui, préfère jouer ailier. Surtout, que faire de Julian Draxler, qui a également séduit en tant que milieu relayeur, en cas de repositionnement de l'Albiceleste ?

