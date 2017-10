PSG : Mbappé encensé par Glik « Par Youcef Touaitia - Le 31/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 10 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris cette saison) a laissé un très bon souvenir au défenseur central de Monaco, Kamil Glik (29 ans, 11 matchs et 2 buts en L1 cette saison). Le taulier de l'arrière-garde princière n'a pas hésité à encenser l'attaquant tricolore, auquel il promet un avenir radieux. "Mbappé est un gentil garçon. Il n’a pas encore 19 ans. Il n’est pas devenu fou quand la tempête médiatique a éclaté autour de lui. Il n’a pas commencé à se sentir arrivé, après l’entraînement, il devait continuer son apprentissage. Je ne sais pas quelle est sa situation aujourd’hui, mais ici, à Monaco, on a pris soin de le former. Il a la pression, mais il a la tête sur les épaules, ce qui signifie qu’il peut être encore meilleur", a estimé le Polonais dans les colonnes du média Pilka Nozna. "Je suis convaincu qu’une fois qu’il aura atteint le sommet, il saura le gérer. Un bel avenir l’attend. Il est certainement l’un des trois meilleurs joueurs avec qui j’ai joués. Peut-être même le meilleur", a poursuivi l'ancien joueur du Torino. Un très bel hommage du Monégasque. "Je suis convaincu qu’une fois qu’il aura atteint le sommet, il saura le gérer. Un bel avenir l’attend. Il est certainement l’un des trois meilleurs joueurs avec qui j’ai joués. Peut-être même le meilleur", a poursuivi l'ancien joueur du Torino. Un très bel hommage du Monégasque.

News lue par 5176 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+