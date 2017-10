Man Utd : Mourinho et "l'intouchable" Lukaku Par Eric Bethsy - Le 30/10/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 85 M€ cet été, l’attaquant de Manchester United Romelu Lukaku (24 ans, 10 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des supporters mancuniens. De quoi agacer le manager José Mourinho qui a défendu son buteur en conférence de presse. "Il fait partie des joueurs qui devraient être intouchables, il mérite le respect de tout le monde, a réagi le Portugais. Il joue très bien avec nous, ce ne sont pas un ballon sur le poteau et une frappe sortie par le gardien qui déterminent la contribution de Romelu au haut niveau. C'est ce qu'il fait pour l'équipe, et c'est fantastique. Être attaquant, ce n'est pas juste marquer des buts. Pour moi, il est intouchable dans mon équipe et je pense qu'il devrait l'être pour les supporters." Si le Belge est "intouchable", Zlatan Ibrahimovic, bientôt de retour de blessure, risque de passer du temps sur le banc des remplaçants. Si le Belge est "intouchable", Zlatan Ibrahimovic, bientôt de retour de blessure, risque de passer du temps sur le banc des remplaçants.

News lue par 5812 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+