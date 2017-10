Man Utd : Martial, Neville cite aussi Deschamps « Par Eric Bethsy - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chouchou du public d'Old Trafford, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 9 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à s'imposer dans le onze du manager José Mourinho. Ni dans le groupe du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Pour Gary Neville, les deux techniciens ont ralenti la progression de l'ancien Monégasque. "Vu son talent, il devrait réduire ce championnat en miettes avec ses qualités, a estimé le consultant anglais de Sky Sports. Il a perdu sa place en équipe de France, il y a forcément quelque chose qui ne va pas avec lui. Mourinho et le sélectionneur français l'ont un peu éteint. On a toujours l'impression qu'il joue à 85%. S'il ajoute ces 15%, il pourrait tout faire. Il a tout ce qu'il faut : le sang-froid devant le but, une belle technique, la vitesse, la puissance. Mais qu'est-ce qu'il lui manque ?" Justement, Mourinho et Deschamps ont peut-être la réponse. Justement, Mourinho et Deschamps ont peut-être la réponse.

