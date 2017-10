OM : Mitroglou, Dugarry ne comprend pas « Par Eric Bethsy - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transparent à Lille (0-1) dimanche en championnat, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Konstantinos Mitroglou (29 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) suscite quelques interrogations. Sceptique, l’ancien Marseillais Christophe Dugarry se demande comment le Grec peut reléguer Valère Germain sur le banc. "Ils ont encore joué à dix à Lille. Mitroglou, c’est une énigme, a commenté le consultant de RMC. Si Valère Germain ne joue pas et que Mitroglou est titulaire, je rends mon micro. Je ne parle plus jamais de football de ma vie. Il a un problème de pieds, de rythme, de déplacements… Il ne garde pas un ballon dos au but. Il ne va pas au pressing dans l’agressivité non plus. Il n’y a RIEN. Il n’y a absolument rien." "Alors ce n’est pas possible qu’il ait joué à Benfica et qu’il ait signé à l’OM en ayant aussi peu, les choses vont certainement s’améliorer. Mais je pense qu’on va être très loin du coup au final", a prévenu Dugarry, qui considère déjà la recrue olympienne comme un flop. "Alors ce n’est pas possible qu’il ait joué à Benfica et qu’il ait signé à l’OM en ayant aussi peu, les choses vont certainement s’améliorer. Mais je pense qu’on va être très loin du coup au final", a prévenu Dugarry, qui considère déjà la recrue olympienne comme un flop.

