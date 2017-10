PSG : Lucas non convoqué pour Anderlecht

Peu utilisé depuis le début de l'exercice, l’ailier du Paris Saint-Germain Lucas (25 ans, 4 apparitions et 1 but en L1 cette saison) n’augmentera pas son temps de jeu contre Anderlecht mardi (20h45) en Ligue des Champions. En effet, le Brésilien ne figure même pas dans le groupe convoqué par l’entraîneur Unai Emery. A noter que le jeune milieu Christopher Nkunku n’est pas non plus appelé, tout comme Thiago Motta seul forfait.

Areola, Trapp - Kimpembe, D. Alves, Marquinhos, Kurzawa, Meunier, T. Silva, Berchiche - Rabiot, Draxler, Lo Celso, Verratti, Pastore - Neymar, Di Maria, Cavani, Mbappé.