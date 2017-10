PSG : même en sentinelle, Rabiot donne tout « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot (22 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'aime pas évoluer dans un rôle de sentinelle. Souvent nonchalant dans ce rôle, l'international français s'est défendu d'être moins impliqué en tant que sentinelle. "Moins bon volontairement quand je suis en sentinelle ? Non, ce n’est pas ma mentalité, je m’adapte aux consignes. J’ai juste dit que je préférais être relayeur, mais je fais du mieux possible quand je suis en sentinelle", s'est défendu le joueur formé au PSG en conférence de presse ce lundi. Une chose est sûre : Rabiot affiche son meilleur niveau lorsqu'il évolue dans un rôle de relayeur. Une chose est sûre : Rabiot affiche son meilleur niveau lorsqu'il évolue dans un rôle de relayeur.

