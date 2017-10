PSG : Mbappé, Emery calme le jeu Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec deux matchs ratés face à l'Olympique de Marseille (2-2) et Nice (3-0) en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) connait une période difficile. Malgré tout, le jeune attaquant français conserve la confiance de son entraîneur Unai Emery. "Je fais une analyse générale sur ses dix matches avec nous. Il a souvent été à un très haut niveau. Il est venu pour grandir au PSG. La concurrence dans l’équipe est bonne. Je veux que la performance soit collective. Je suis satisfait de l’évolution des choses avec Mbappé. Il est physiquement et mentalement bien. J’ai parlé avec lui, c’est une expérience nouvelle. Il voit tous les commentaires dans les médias. C’est important de surmonter ces moments. On apprend tous les jours, encore plus à 18 ans. C’est normal qu’il ait un processus d’apprentissage. Avec son humilité, il va beaucoup grandir", a assuré l'Espagnol. Reste à savoir si Mbappé sera titulaire contre Anderlecht mardi (20h45) en Ligue des Champions. Reste à savoir si Mbappé sera titulaire contre Anderlecht mardi (20h45) en Ligue des Champions.

