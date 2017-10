Chelsea : Bakayoko dézingué par un consultant « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Chelsea en provenance de l'AS Monaco cet été, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (23 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) réalise de bons débuts et s'est rapidement imposé dans l'équipe d'Antonio Conte. Cependant, le Français ne plaît pas à tout le monde et le consultant Garth Crooks n'a pas apprécié son match face à Bournemouth (1-0) ce week-end en Premier League. "Le temps que cela lui a pris et les efforts pour teindre ses cheveux pourraient avoir été beaucoup mieux utilisés sur le terrain d’entrainement. J’espère que le capitaine de Chelsea va dire à Tiémoué Bakayoko de se remettre au travail. (...) Il a clairement trop de temps libre entre les mains et de teinture dans ses cheveux. Azpilicueta devrait lui dire", a lancé l'ancien joueur de Manchester United pour la BBC. Malgré ses cheveux bleus, Bakayoko a rapidement convaincu Conte... Malgré ses cheveux bleus, Bakayoko a rapidement convaincu Conte...

News lue par 9224 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+