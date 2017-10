Real : Morata vide son sac !

Real : Morata vide son sa c ! « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vendu par le Real Madrid à Chelsea cet été pour 80 millions d'euros, l'attaquant Alvaro Morata (25 ans, 9 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) n'a pas apprécié sa dernière saison passée chez les Merengue. En effet, l'Espagnol ne voulait pas revenir à Madrid après sa belle expérience à la Juventus Turin (2014-2016), mais n'a pas eu le choix. "Les deux saisons à la Juve ont été formidables. Je suis venu, je n’étais qu’un garçon, je suis reparti en étant un vrai joueur de football. (...) Je n’aurais jamais quitté l’Italie et la Juve. Je suis retourné au Real Madrid parce qu’il y avait des clauses contractuelles qu’il fallait respecter. La déception était énorme : je me suis retrouvé au point de départ. Le Real m’a traité comme le gamin que j’étais avant mes deux saisons italiennes", a déploré l'international ibérique pour le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Incapable de bousculer la hiérarchie, Morata aura été la simple doublure de Karim Benzema au Real en 2016-2017. Incapable de bousculer la hiérarchie, Morata aura été la simple doublure de Karim Benzema au Real en 2016-2017.

