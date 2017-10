Sondage MF : CR7 et Messi vont encore dominer « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le Ballon d'Or 2018 (dans un an) allait être encore remporté par Crisitano Ronaldo ou Lionel Messi. Et pour vous, la réponse est oui. Pour 75,5% des 28 755 votants, les deux hommes vont encore dominer le monde du football et ainsi se partager un 11e Ballon d'Or consécutif. Seuls 24,5% d'entre vous pensent que le règne du Portugais et de l'Argentin va arriver à son terme. Dès à présent, donnez nous votre poste de prédilection si vous aviez été un footballeur professionnel. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, donnez nous votre poste de prédilection si vous aviez été un footballeur professionnel. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 1881 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+