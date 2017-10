Lyon : ce que Zidane a dit à Mariano « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’été dernier, l’attaquant Mariano Diaz (24 ans, 11 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a quitté le Real Madrid pour l’Olympique Lyonnais en échange de 8 millions d’euros. Comme on le sait, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane a joué un grand rôle dans cette transaction, tout comme l’attaquant de la Maison Blanche, Karim Benzema. Le buteur de l’OL en a dit un peu plus à ce sujet. "Zidane m’a dit que Lyon était un club très bien structuré, que les joueurs s’y sentaient bien, que j’allais être à l’aise dans une équipe au jeu plaisant, a raconté le Dominicain au micro de beIN Sports. Je sais que Karim Benzema a mis aussi son grain de sel en discutant avec le président Aulas, tout comme Antonio Pintus (préparateur physique du Real). Donc très heureux." Alors que sa recrue signe un début de saison prolifique, l’OL ne regrettera pas son choix même si l’individualisme du joueur agace de plus en plus… Alors que sa recrue signe un début de saison prolifique, l’OL ne regrettera pas son choix même si l’individualisme du joueur agace de plus en plus…

