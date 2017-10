Lyon : Mariano et Depay, c'était chaud...

Le 22 octobre dernier, les attaquants de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 10 matchs et 5 buts en L1 cette saison) et Mariano Diaz (24 ans, 11 matchs et 8 buts en L1 cette saison) se sont chamaillés pour tirer un penalty face à Troyes (5-0) en Ligue 1. Si l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio a assuré qu'il avait réglé ce problème, les deux hommes ont également eu une vive discussion après ce match devant les vestiaires selon L'Equipe.

Depuis, les relations entre le Néerlandais et le Dominicain sont très tendues. Plus grave encore, cette brouille se ressent clairement sur le terrain avec un manque de complicité évident entre Depay et Mariano. Une situation délicate à gérer pour Génésio...