Nice : Jallet la veut à tout prix Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur une série alarmante de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OGC Nice inquiète en ce moment et se retrouve à égalité de points avec le barragiste Strasbourg au classement en Ligue 1. Pour le latéral polyvalent Christophe Jallet (33 ans, 9 matchs en L1 cette saison), le Gym doit impérativement se relancer. "Pour moi, il nous manque une victoire, même à l’arraché, ce serait encore mieux : obtenir un résultat en se donnant à 300% fait ressortir des valeurs humaines et accroît la confiance du groupe", a souligné l’ancien Lyonnais sur le site officiel des Aiglons. A priori, le déplacement de Nice sur le terrain de la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa n’est pas le meilleur endroit pour se relancer, mais l’Azuréen veut y croire. "Si on met tout ce qu’il faut, il peut y avoir une bonne surprise à la clé. Réaliser qu’on est capable de battre une équipe comme ça, chez elle, pourrait être très bénéfique. (…) Obtenir un résultat à Rome serait le meilleur moyen de préparer Dijon", a-t-il conclu. A priori, le déplacement de Nice sur le terrain de la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa n’est pas le meilleur endroit pour se relancer, mais l’Azuréen veut y croire. "Si on met tout ce qu’il faut, il peut y avoir une bonne surprise à la clé. Réaliser qu’on est capable de battre une équipe comme ça, chez elle, pourrait être très bénéfique. (…) Obtenir un résultat à Rome serait le meilleur moyen de préparer Dijon", a-t-il conclu.

