Man City : Guardiola calme tout le monde « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec 9 victoires en 10 matchs et 5 points d’avance en tête, Manchester City réalise un début de saison éclatant en Premier League. Alors que l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a affirmé qu’à ce rythme les Skyblues fêteront le titre dès janvier, son homologue en charge des Citizens Pep Guardiola a invité tout le monde à garder la tête froide. "Vous êtes Anglais. Même en remontant très loin, avez-vous vu un champion dès janvier ? Moi non plus, a rétorqué le Catalan en conférence de presse. Est-ce irréaliste ? Complètement. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps, pendant cinq ou six mois. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas le football de haut niveau." L’ancien coach du FC Barcelone a retenu la leçon de la saison passée lorsque son équipe s’était effondrée après une excellente entame d’exercice. L’ancien coach du FC Barcelone a retenu la leçon de la saison passée lorsque son équipe s’était effondrée après une excellente entame d’exercice.

