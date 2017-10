Rennes : le vent tourne pour Brandon « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté l’été dernier en provenance du Real Majorque, l’attaquant Brandon (22 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a longtemps fait office de mystère à Rennes, l’entraîneur Christian Gourcuff tardant à le lancer dans le grand bain, jusqu’à la semaine dernière. Alors que des rumeurs ont circulé sur son supposé mal-être en début de saison, l’Espagnol vient de débuter les deux derniers matchs des Rouge et Noir en signant même le but de la victoire samedi contre Montpellier (1-0) ! "Je suis jeune et je crois en moi. Je savais que ma chance viendrait tôt ou tard, a martelé le Breton dans les colonnes du quotidien Ouest-France. C’est pour ça que je n’ai jamais lâché, toujours insisté, continué à travailler, même hors entraînement avec un préparateur physique personnel. Ça a payé. C’est bien pour tout le monde. (…) Je suis très content pour ma famille. Elle a souffert de ma situation, à commencer par ma copine, mon frère… Toute ma famille. J’ai fait beaucoup d’efforts pour avoir l’opportunité de jouer, je suis content d’être récompensé." En manque d’attaquants, le SRFC espère que l’Ibère confirmera les promesses nées au moment de son arrivée. En manque d’attaquants, le SRFC espère que l’Ibère confirmera les promesses nées au moment de son arrivée.

News lue par 3540 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+