Man Utd : Mourinho complimente encore Martial « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l’avoir piqué à plusieurs reprises la saison passée, le manager de Manchester United José Mourinho a tenu à féliciter l’attaquant Anthony Martial (21 ans, 9 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison). Le Tricolore a signé le but de la victoire après son entrée en jeu face à Tottenham (1-0) samedi. "Martial rentre et même si le tir est un peu chanceux, le mouvement était très bon, l'envie aussi. Et le but est celui qui nous donne deux points de plus que le 0-0, a souligné le Special One en conférence de presse. Je l'ai positionné dans le même rôle que Marcus Rashford, mais il est simplement plus à l'aise dans ce rôle de venir chercher le ballon et le porter vers l'avant, pas seulement le demander en profondeur. Je lui avais dit de faire cela." Auteur d’un bon début de saison, le Red Devil satisfait son coach, qui a déjà mis en avant ses progrès plusieurs fois au cours des dernières semaines (voir ici). Reste désormais à l'ancien Monégasque à gagner sa place pour de bon dans le onze de départ. Auteur d’un bon début de saison, le Red Devil satisfait son coach, qui a déjà mis en avant ses progrès plusieurs fois au cours des dernières semaines (). Reste désormais à l'ancien Monégasque à gagner sa place pour de bon dans le onze de départ.

News lue par 4808 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+