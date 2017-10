ASSE : des buts en stock ? Garcia lance le derby « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore une fois peu inspirée dans le jeu, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et vierge dimanche à Toulouse (0-0) en Ligue 1. Alors que se profile le derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche prochain, l’entraîneur des Verts Oscar Garcia espère que ses hommes en ont gardé sous la semelle pour affronter les Gones. "J’espère qu’on a gardé les buts pour le derby, a plaisanté le technicien espagnol devant la presse. Le derby, c’est un match très spécial. Et c’est le match pour lequel nous avons le plus envie de donner de la joie à nos supporters. Dans ce club de Saint-Etienne, une chose est top pour moi : ce sont les supporters." Alors qu’elle a inscrit un seul but lors des 3 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’attaque de l’ASSE va devoir se réveiller face à l’OL. Alors qu’elle a inscrit un seul but lors des 3 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’attaque de l’ASSE va devoir se réveiller face à l’OL.

