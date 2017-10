PSG : Tebas réclame l'exclusion en C1 « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Javier Tebas ne lâche décidément pas le Paris Saint-Germain ! Depuis le transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros, le président de la Liga réclame des sanctions contre le club de la capitale et a même été à l'origine de l'ouverture d'une enquête de l'UEFA concernant le PSG. Dans L'Equipe ce lundi, le dirigeant espagnol en a rajouté une couche. "Nous allons attendre jusqu’à la fin de l’année pour voir ce que fait l’UEFA. S’il ne se passe rien, nous irons déposer une plainte devant l’Union Européenne parce que ce système ne peut pas durer. Le PSG est engagé en Ligue des Champions cette saison... (...) Ils ne doivent pas être autorisés à concourir en Ligue des Champions. Si en cours de saison on s’aperçoit qu’ils ont triché économiquement, pourquoi ne pas les exclure ? Est-ce que l’UEFA prend trop de temps ? Oui. En deux mois, on sait si le PSG a triché", a déploré Tebas. Pour l'instant, l'investigation de l'UEFA est en cours et la direction parisienne reste très sereine. Pour l'instant, l'investigation de l'UEFA est en cours et la direction parisienne reste très sereine.

News lue par 12306 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+