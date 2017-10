OM : Germain relativise sa disette « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré en jeu à la 53e minute de jeu, l'attaquant Valère Germain (27 ans, 10 apparitions en L1 cette saison) a participé à la victoire de l'Olympique de Marseille face à Lille (1-0) dimanche en Ligue 1, mais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Muet cette saison en championnat, l'ancien Monégasque refuse de s'alarmer. "J’attends. Je joue un peu moins en ce moment donc c’est un peu plus difficile de marquer. A chaque fois que je rentre, j’ai une situation. Ça va venir. Je ne me focalise pas là-dessus. J’essaye d’apporter à l’équipe et que l’équipe prenne les trois points, c’est le plus important. Je n’ai pas perdu toutes mes qualités en un mois et demi. Il y a un mois et demi, ça rentrait à chaque occasion. En ce moment, un peu moins. C’est un cycle où il y a un peu moins de réussite. Ça va revenir. J’ai marqué plein de buts en Ligue 1 donc il n’y a pas de question à se poser", a assuré Germain. Avec la concurrence Kostas Mitroglou et de Clinton Njie, le Français serait bien inspiré de marquer pour conserver un temps de jeu intéressant. Avec la concurrence Kostas Mitroglou et de Clinton Njie, le Français serait bien inspiré de marquer pour conserver un temps de jeu intéressant.

News lue par 3614 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+