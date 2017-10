Lille : les dirigeants, Rudi Garcia s'interroge « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Empêtré dans un début de saison chaotique, Lille a encore été battu à domicile par l’Olympique de Marseille (0-1) dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une situation qui fait mal à l’ancien entraîneur de Dogues (2008-2013) Rudi Garcia, actuellement sur le banc de l’OM. Mais pour le technicien, les dirigeants nordistes n’ont peut-être pas forcément fait les bons choix, notamment en expédiant plusieurs cadres vers la sortie l’été dernier. "Je suis triste pour le LOSC. La situation du LOSC est délicate et ça me peine. J'espère que ce club n'est pas en train de perdre ses valeurs, a glissé le Phocéen devant la presse. Des anciens que je connaissais bien sont partis comme (Rio) Mavuba, (Vincent) Enyeama ou (Marko) Basa. Peut-être que ceux-là feraient du bien au LOSC, mais je n'ai pas à juger." 19e du championnat (avec un match en moins), Lille a tout misé sur la jeunesse mais un peu d’expérience aurait donné plus de confiance à ce groupe en manque de repères. 19e du championnat (avec un match en moins), Lille a tout misé sur la jeunesse mais un peu d’expérience aurait donné plus de confiance à ce groupe en manque de repères.

News lue par 2000 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+