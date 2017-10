OM : Luiz Gustavo, le bel hommage de Garcia Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la victoire de l'Olympique de Marseille sur le terrain de Lille (1-0) dimanche en Ligue 1, le milieu défensif marseillais Luiz Gustavo (30 ans, 9 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a réalisé une performance correcte. Et pourtant, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a tenu un rendre un hommage appuyé au Brésilien, qui a perdu sa grand-mère cette semaine. "Il a voyagé toute la nuit de Sao Paulo jusque chez nous et il a été admirable. Il voulait absolument jouer. On va dédier cette victoire à la grand-mère de Luiz Gustavo mais aussi à mon papa parce que c’est un jour important", a déclaré Garcia, dont le papa est décédé le 29 octobre 2008. Une nouvelle preuve de l'abnégation énorme de Gustavo. Une nouvelle preuve de l'abnégation énorme de Gustavo.

News lue par 140 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+