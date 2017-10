Lille : Bielsa, la mise au point de Pépé « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La semaine dernière (voir ici), la radio RMC faisait état d’une vive discussion entre certains joueurs de Lille et l'entraîneur nordiste Marcelo Bielsa, dont les choix ne seraient pas compris par le groupe. Après la défaite face à l’Olympique de Marseille (0-1) dimanche en Ligue 1, l’attaquant des Dogues Nicolas Pépé (22 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a présenté une toute autre version des faits. "L'entraîneur est à notre écoute, on lui fait part de ce qu'on veut, a assuré l’Ivoirien au micro de La Chaîne L’Equipe. Ça s'est vu aujourd'hui, on a longuement discuté à la mi-temps et j'ai pu évoluer à mon poste à droite. Après, il y a quand même un système à respecter." En attendant, cette 6e défaite de la saison plombe encore un peu plus le bilan d’El Loco malgré des signes encourageants dans le jeu. En attendant, cette 6e défaite de la saison plombe encore un peu plus le bilan d’El Loco malgré des signes encourageants dans le jeu.

