Lyon : Fekir recadre les attaquants

Le 30/10/2017

Malgré la victoire, l'Olympique Lyonnais a rendu une copie mitigée face au FC Metz (2-0) dimanche en Ligue 1. La faute en partie à l'individualisme des joueurs offensifs, à l'instar de Mariano Diaz et de Memphis Depay. Après la rencontre, le capitaine Nabil Fekir (24 ans, 10 matchs et 9 buts en L1 cette saison) a envoyé un avertissement à ses coéquipiers de l'attaque. "Il y a peut-être eu un peu trop d'individualisme et il ne faut pas tomber dans ça. Est-ce que ça m'agace en tant que capitaine ? Je pense que ça agace tout le monde, a lâché le Gone devant la presse. Maintenant, les attaquants veulent marquer et je le comprends. Mais le collectif doit passer avant tout, même si je ne me fais aucun souci." Ce n'est pas l'entraîneur de l'OL Bruno Génésio, lui aussi en colère après ses attaquants, qui désapprouvera ces propos.

