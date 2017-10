EdF : les Bleus, Fekir n'a pas besoin de message « Par Romain Lantheaume - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non-convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps pour le précédent rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant Nabil Fekir (24 ans, 9 sélections, 1 but) n’a pas baissé les bras et marche sur l’eau actuellement avec l’Olympique Lyonnais. Mais après son doublé dimanche face à Metz (2-0), le capitaine des Gones affirme ne pas avoir de message à faire passer. "Je n'envoie pas de message. Moi, je suis sur le terrain, je prends du plaisir avec mes coéquipiers et je suis heureux, a éludé le Tricolore. C’est vrai que j’y pense mais je ne me prends pas la tête. Je donne le maximum et si le sélectionneur a besoin de moi, je serais présent." Jeudi, "DD" dévoilera sa liste de joueurs retenus contre le Pays de Galles (le 10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre) en amical. Au vu de sa forme actuelle, le Lyonnais mériterait sa place. Jeudi, "DD" dévoilera sa liste de joueurs retenus contre le Pays de Galles (le 10 novembre) et l'Allemagne (14 novembre) en amical. Au vu de sa forme actuelle, le Lyonnais mériterait sa place.

