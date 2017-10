Lille : Bielsa s'estime responsable « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite de Lille contre Marseille (0-1) ce dimanche soir, l'entraîneur lillois Marcelo Bielsa a encore une fois assumé ses responsabilités. Le technicien argentin estime être le principal responsable de cet échec, et non ses joueurs. "C'est le match dans lequel nous avons le mieux défendu et le mieux attaqué. On ne peut pas être satisfaits après un match comme celui-ci. (...) La personne remise en cause depuis longtemps, c'est moi, c'est une évidence. Je ne crois pas que les joueurs doivent se considérer comme responsables du classement de l'équipe. Chaque match, nous essayons de nous battre avec une énergie et une volonté qui est visible. S'il n'y avait pas cette volonté, ce serait impardonnable. Notre situation est déjà assez grave, alors imaginez s'il y avait en plus de l'indifférence ou un manque de volonté", a déclaré El Loco en conférence de presse. Après 11 journées de Ligue 1, le LOSC occupe la 19e place avec 6 points et un match en moins. Après 11 journées de Ligue 1, le LOSC occupe la 19e place avec 6 points et un match en moins.

