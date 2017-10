OM : A. Rami - "sur une bonne lancée" « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a décroché un précieux succès à Lille (1-0) ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un résultat très satisfaisant pour le défenseur central marseillais Adil Rami, content de ne pas avoir encaissé de but dans cette rencontre. "On a réussi à marquer très tôt. Le plus difficile restait à faire : rester solide défensivement. On a réussi à le faire ce soir. C'est bien au niveau comptable. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. C'était une très bonne équipe de Lille, elle va faire du mal à pas mal de monde", a déclaré l'Olympien au micro de Canal+ après le coup de sifflet final. L'OM occupe la 4e place au classement à un point de Lyon, 3e. L'OM occupe la 4e place au classement à un point de Lyon, 3e.

