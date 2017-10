Lille : "dégoûté", Benzia charge l'arbitre « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une prestation intéressante, en première période notamment, Lille a concédé une défaite à domicile contre Marseille (0-1) ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, l'attaquant lillois Yassine Benzia était très déçu par le score et l'arbitrage. "On est dégouté. On a tout mis dans ce match. Ça ne veut pas rentrer, on n'a pas la chance avec nous, il y a un grand Mandanda. Il a manqué ce petit truc. Avoir un arbitre comme ça, dans un rendez-vous comme ça, c'est désolant. On fait le maximum et à chaque contact pour l'adversaire... Il faudrait qu'il se remette en question. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu, mais on est tous abattus", a lâché le Dogue au micro de Canal+. Le LOSC reste à la 19e position avec 6 points et un match en moins. Le LOSC reste à la 19e position avec 6 points et un match en moins.

