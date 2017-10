ASSE : Garcia content de sa défense « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu inspirée dans le jeu, l'AS Saint-Etienne a pris un point sur la pelouse de Toulouse (0-0) ce dimanche dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur stéphanois Oscar Garcia était satisfait de ne pas avoir encaissé de but. "Je suis content car nous avons été costauds. Ce que je demande à mes joueurs c'est de tout donner sur un terrain et c'est qu'ils font. Les dernières minutes ont été compliquées car ils ont joué long et avec leurs grands gabarits ce n'était pas facile pour nous de défendre. Ils n'ont pas eu non plus beaucoup d'occasions franches", a déclaré le coach des Verts. L'ASSE est 6e au classement avec 18 points. L'ASSE est 6e au classement avec 18 points.

