TFC : Dupraz va "faire la gueule" « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toulouse a concédé le nul à domicile (0-0) ce dimanche face à Saint-Etienne, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur toulousain Pascal Dupraz était déçu de ne pas avoir concrétisé la domination par un but. "Aux points je pense que l'on mérite de gagner. Il y a avait la place pour gagner. Il aurait fallu un peu plus de maîtrise technique et un peu plus d'altruisme parfois. C'était un match haletant à défaut d'être maîtrisé. Oui, on a perdu deux points. Tout le monde semble s'en contenter mais moi je vais faire la gueule toute la soirée", a déclaré le coach du TFC.

