L1 : Lille 0-1 Marseille (fini)

Longtemps dominé, l’Olympique de Marseille, plus réaliste, a remporté un précieux succès à Lille (1-0), ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Tranchants d’entrée, les Marseillais prenaient immédiatement les devants grâce à Sanson, à la réception d’un coup franc en retrait de Thauvin (0-1, 6e). Une entame rêvée pour l’OM, qui laissait dès lors le ballon aux Dogues, trop peu inspirés dans les 30 derniers mètres. Mandanda, pas sollicité jusqu’ici, devait toutefois s’employer sur deux belles opportunités d’El Ghazi.

A force de laisser les Lillois jouer, les Phocéens se mettaient en danger. Mandanda sortait une nouvelle occasion de Pépé, qui montait clairement en puissance. De son côté, Evra n’était pas loin du second carton jaune pour une faute sur l’Ivoirien, mais M. Letexier se montrait indulgent. Malgré son but d’avance, l’OM, qui ne touchait plus le ballon, subissait et pouvait compter sur son grand gardien, de nouveau décisif sur une tête d’Amadou puis un coup franc d'El Ghazi avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Nordistes continuaient de mettre la pression sur le but de Mandanda, heureux de voir deux frappes adverses détournées de justesse par sa défense. Et l’attaque olympienne dans tout ça ? Germain remplaçait le fantomatique Mitroglou et n’était pas loin de glacer le Stade Pierre-Mauroy sur sa première occasion, mais l’ancien Monégasque ratait le cadre.

Moins dans le coup physiquement, les Dogues laissaient passer leur chance. Face à des Olympiens qui avaient resserré les rangs, les protégés de Marcelo Bielsa, usés par leurs efforts, tentaient de revenir, en vain, malgré une grosse occasion de Ponce dans le temps additionnel. Une défaite cruelle pour Lille, qui reste 19e du classement. Pour l’OM, en revanche, c’est un très joli coup puisque les hommes de Rudi Garcia grimpent à la 4e place à un petit point de l’OL, 3e.