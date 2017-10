Lyon : Genesio tance ses joueurs

Malgré la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Metz (2-0) ce dimanche, Bruno Genesio n'a pas tout apprécié dans cette rencontre. L'entraîneur des Gones n'a pas aimé la seconde période de ses joueurs, avec notamment un excès d'individualisme de ses attaquants.

"Je ne suis pas satisfait du contenu, à part la première demi-heure récompensée par deux jolis buts. On a été trop suffisants, même si on continue sur notre dynamique. On se doit de faire mieux. C’est difficile à expliquer. Ce que j’ai vu en seconde période ne m’a pas plu. On va pouvoir régler ça tout en ayant pris les trois points. Ça montre qu’on est encore une équipe immature. Il peut y avoir un peu de relâchement, un manque d’humilité...", a déclaré le coach de l'OL sur le site officiel du club.