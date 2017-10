L1 : Leonardo juge l'arbitrage français « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais entraîneur d'Antalyaspor, en Turquie, Leonardo est revenu sur son passage en France en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé au Canal Football Club. Et le Brésilien a donné son opinion sur l'arbitrage français. "Je pense que l'arbitre français a besoin de démontrer que c'est lui qui commande. Les arbitres anglais, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs, mais quand ils arrivent dans le stade, ils te saluent, ils font partie du jeu, ils sourient... C'est une relation normale. Qu'il puisse se tromper, c'est évident, mais si tu es dans le mode 'c'est moi qui commande', alors c'est plus compliqué pour l'arbitre", a déclaré Leonardo. On ne s'attendait pas à des éloges quand on sait que Leonardo avait arrêté son aventure au PSG suite à sa suspension de neuf mois pour sa bousculade sur l'arbitre Alexandre Castro en 2013. On ne s'attendait pas à des éloges quand on sait que Leonardo avait arrêté son aventure au PSG suite à sa suspension de neuf mois pour sa bousculade sur l'arbitre Alexandre Castro en 2013.

