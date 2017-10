Divers : Özil et le "trésor" Flamini « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par Arsenal entre 2004 et 2008 puis entre 2013 et 2016, Mathieu Flamini (33 ans) a joué avec Mesut Özil (29 ans, 8 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et les deux hommes sont devenus très proches. Le milieu offensif allemand des Gunners ne tarit pas d'éloges à propos de l'ancien Marseillais. "On a une très bonne relation lui et moi. Je le considère comme mon frère. On est encore en contact. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Lui comme Benzema, ce sont deux grands joueurs qui sont un trésor pour la France", a confié Özil à SFR Sport. Flamini est aujourd'hui sans club après une saison à Crystal Palace en 2016-2017. Flamini est aujourd'hui sans club après une saison à Crystal Palace en 2016-2017.

