L1 : Toulouse 0-0 St Etienne (fini)

Au terme d'une rencontre assez décevante, Toulouse et Saint-Etienne ont assez logiquement partagé les points (0-0) ce dimanche dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Manque de rythme, déchet technique, occasions rares... On s'est longtemps ennuyé devant le spectacle proposé sur la pelouse du Stadium durant la première demi-heure. Dominés par une équipe toulousaine qui manquait de précision dans la dernière passe, les Verts s'offraient tout de même la première occasion par Hamouma, qui avait fait le plus dur en éliminant Lafont mais ne parvenait pas à redresser le ballon pour trouver le cadre. La seule opportunité des Stéphanois au cours des 45 premières minutes...

Après la demi-heure, le TFC se montrait enfin plus dangereux. Pour sa première intervention précieuse, Ruffier devait sortir le grand jeu avec une main ferme sur une frappe du gauche de Jean qui prenait le chemin des filets. Les hommes de Pascal Dupraz poussaient mais ne parvenaient pas à prendre l'avantage avant le retour aux vestiaires, la faute à un sauvetage de Bamba sur sa ligne sur une tête de Jullien juste avant la pause.

La seconde période n'a été guère beaucoup plus emballante. Aucune des deux équipes n'a réellement pris de risques et l'ASSE ne montrait rien dans le jeu. Les hommes d'Oscar Garcia manquaient tout de même le coche sur deux opportunités d'Hamouma et Monnet-Paquet, tandis que Delort loupait le cadre sur une tête. Malgré dix dernières minutes un peu plus débridées, à cause de la fatigue, le score ne bougeait plus.

Si les Stéphanois se rassurent un peu avec ce point pris après la défaite contre Montpellier, le bilan est toujours aussi pauvre dans le jeu. Le TFC enchaîne un quatrième match sans défaite en championnat.