Lyon : malgré tout, Tousart a des regrets

Facile vainqueur de Metz (2-0), ce dimanche, lors de la 11e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a toutefois livré une très petite seconde période. Le milieu de terrain rhodanien Lucas Tousart (20 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a des regrets après ces 45 minutes ratées.

"On n’a pas fait ce qu’on voulait faire. On s’est arrêté de jouer à la pause. Ils nous ont posé des soucis en seconde période. On n’a pas continué sur notre lancée. Même si on a gagné le match, on a des regrets sur cette seconde mi-temps", a analysé le Gone au micro de beIN SPORTS.

Malgré tout, l'OL pointe à la 3e place du championnat après ce succès.