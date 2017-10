PSG : Riolo juge Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins performant depuis quelques matchs avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 10 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) garde confiance. Une période compliquée qui n'étonne pas Daniel Riolo, conscient que l'international tricolore évolue dans un contexte particulier avec le club de la capitale. "Pour l'instant, il est perdu. Il n'est pas vraiment arrivé au PSG. Un jour, on admettra peut-être que personne ne joue face au PSG comme face aux autres équipes. Monaco compris. Dire ça, ce n'est pas "protéger" le PSG. C'est juste une réalité. A Monaco, Mbappé avait de l'espace. Il avait moins de compte à rendre aussi. Pas de transfert à justifier non plus. Au PSG, Mbappé s'est éloigné de l'insouciance. Il a découvert le très haut niveau", a analysé le journaliste sur son blog. A Mbappé de se ressaisir désormais. A Mbappé de se ressaisir désormais.

