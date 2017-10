EdF : Mbappé veut s'imposer pour être un "grand"

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 8 sélections et 1 but) s'est tout de suite imposé dans le onze d'Unai Emery. En équipe de France, l'attaquant parisien n'est pas encore un titulaire indiscutable mais il espère bien le devenir et vivre un bel été pendant la Coupe du monde 2018 en Russie.

"On a les joueurs pour faire quelque chose et on va essayer de devenir une belle équipe. Pour toute la France qui nous supporte, on se doit d'aller là-bas et de faire quelque chose de bien. Tous les grands joueurs s'imposent avec leur nation et si je veux devenir un grand joueur, il faut que je m'impose en équipe de France. C'est ce que j'ai l'intention de faire", a annoncé l'ancien Monégasque dans un entretien accordé à Téléfoot.

Nul doute que Mbappé deviendra rapidement un joueur majeur des Bleus.