PSG : K. Mbappé - "on n'est pas des machines" « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tête de la Ligue 1 avec neuf victoires et deux nuls en 11 journées, le Paris Saint-Germain réalise un début de saison quasi parfait. Néanmoins, le club de la capitale est toujours scruté à la loupe et n'est pas épargné par les critiques lorsqu'il joue moins bien. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé (18 ans, 10 matchs et 4 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison) comprend les attentes autour du PSG. "C'est normal. Lorsque vous avez une équipe comme ça avec de grands joueurs, vous attendez à ce qu'ils soient au top tout le temps. Après, on n'est pas des machines, on est des humains. Mais on ne va pas se plaindre que les gens nous aiment et nous supportent", a confié l'attaquant parisien au micro de Téléfoot.

