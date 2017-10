PSG : Courbis aurait pu devenir entraîneur

Grand fan de l'Olympique de Marseille, Rolland Courbis aurait pu devenir entraîneur du Paris Saint-Germain. En effet, l'ancien coach de Bordeaux ou encore de Montpellier a décliné l'offre de l'ancien président francilien, Francis Borelli.

"J’étais jeune entraineur débutant à Toulon où je venais de terminer 5e de D1, en 1988. Francis Borelli m’a proposé de prendre le PSG. C’était ma deuxième année de coach et je ne me voyais pas entraîner un club comme Paris. On peut dire que je me suis dégonflé. Mais je ne m’en sentais surtout pas capable", a confié le Marseillais pour L'Equipe.