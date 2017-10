Lille : Lopez juge la situation de Bielsa Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant de recevoir Marseille ce dimanche (21h, Canal+), Lille occupe la 19e place de la Ligue 1 et traverse une crise, avec des joueurs mécontents des choix de Marcelo Bielsa (lire ici). Pourtant, les dirigeants lillois font toujours confiance au technicien argentin. C'est notamment le cas du propriétaire du LOSC Gerard Lopez. "Marcelo, en tant qu'entraîneur, est et se sent responsable des résultats. La pression qu'il se met est une pression normale. Bielsa sur un siège éjectable ? Non parce qu'on veut travailler avec lui. Est-ce qu'il est sous pression ? Oui. Il n'y a pas d'échéance parce que la situation est inacceptable, mais elle était déjà inacceptable il y a deux ou trois semaines. Il faut prendre des décisions, sans doute avec des changements", a déclaré le patron des Dogues au micro de Téléfoot. Bielsa pourrait notamment obtenir des renforts cet hiver, alors que le conseiller technique du club nordiste Luis Campos sera plus proche des joueurs au quotidien. Bielsa pourrait notamment obtenir des renforts cet hiver, alors que le conseiller technique du club nordiste Luis Campos sera plus proche des joueurs au quotidien.

