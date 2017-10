OM : Evra, des "grosses conneries" pour Garcia « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais doublure de Jordan Amavi à l'Olympique de Marseille, Patrice Evra (36 ans, 3 matchs en L1 cette saison) est attendu titulaire ce dimanche (21h, Canal+) à Lille en raison de la suspension de son jeune coéquipier. Dans une interview accordée à Téléfoot, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia a répondu aux rumeurs concernant un éventuel malaise avec son expérimenté latéral gauche. "C'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu. C'est un leader naturel, un formidable motivateur. Il le sait, et on le sait, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Les supputations que l'on peut lire sur un soi-disant malaise, ce sont juste des grosses conneries, et j'emploie le terme adéquat", a lâché Garcia. La sortie d'Evra à la 58e minute contre le Vitoria Guimaraes (2-1) et son absence dans le groupe face au PSG (2-2) avait alimenté les rumeurs d'un départ, mais le défenseur marseillais était malade. Cette semaine, L'Equipe évoquait néanmoins une légère baisse de moral en raison de son statut de remplaçant. La sortie d'Evra à la 58e minute contre le Vitoria Guimaraes (2-1) et son absence dans le groupe face au PSG (2-2) avait alimenté les rumeurs d'un départ, mais le défenseur marseillais était malade. Cette semaine, L'Equipe évoquait néanmoins une légère baisse de moral en raison de son statut de remplaçant.

