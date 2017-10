Lyon : le meilleur départ depuis 5 ans !

Lyon : le meilleur départ depuis 5 an s ! « Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatrième de Ligue 1 avant de recevoir Metz ce dimanche (15h, beIN Sports 1), l'Olympique Lyonnais et Bruno Genesio n'ont pas été épargnés par les critiques dans ce début de saison avec notamment une seule victoire entre la 3e et la 8e journée. Mais l'OL va mieux comme en témoignent ses trois succès consécutifs toutes compétitions confondues (Monaco, Everton, Troyes). Avec 19 points en dix matchs, Lyon réalise sa meilleure entame de championnat depuis la saison 2012-2013. Il y a cinq ans, les Gones totalisaient 21 points à la même période et se trouvaient à la 2e place, à une longueur du PSG.

