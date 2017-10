Man City : Guardiola attend Alexis Sanchez

En fin de contrat en juin prochain, Alexis Sanchez (28 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) quittera-t-il Arsenal lors du mercato hivernal à venir ? Pas si sûr. Et pour cause, Manchester City, fortement intéressé par l'attaquant chilien, ne compte pas débourser les 33,7 millions d'euros réclamés par les Gunners (voir la brève du vendredi 27/10). Du coup, l'actuel leader de Premier League va attendre la fin de la saison pour convaincre l'ex-joueur du FC Barcelone de venir.

Logique, car les Citizens n'auront aucune indemnité à payer au club londonien. Une volonté de Pep Guardiola qui n'a pas apprécié la gestion du dossier par Arsène Wenger, annonce le Daily Mirror. Rappelons-le, Manchester City avait proposé près de 60 millions à Arsenal l'été dernier. Une offre refusée par les Gunners, qui espèrent toujours convaincre Sanchez de rempiler.